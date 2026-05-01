«Это безумие!» Эмери подверг критике судейство после поражения в игре с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери остался недоволен судейством в матче полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест», где его команда уступила со счётом 0:1.

На 31-й минуте полузащитник «лесников» Эллиот Андерсон в подкате выбил мяч у нападающего Олли Уоткинса, попав ногой выше стопы нападающего. Главный судья встречи Жоау Пиньейру не зафиксировал нарушения.

«После повторного просмотра я понял, что это ответственность VAR. Это огромная ошибка, огромная ошибка! Уоткинс был близок к перелому лодыжки. На VAR лежит огромная ответственность, и он должен дать объяснение. Это безумие!

Один такой поступок мог стоить Уоткинсу сломанной лодыжки. Я на 100% за VAR, но мы должны правильно им пользоваться. В случае с этим поступком — тут нет никаких сомнений. Где же VAR?» — приводит слова Эмери журналист Джон Таунли на своей странице в социальной сети X.

