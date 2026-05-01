Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это большое достижение для нас». Витор Перейра — о победе над «Астон Виллой» в ЛЕ

Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:0).

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Вуд – 71'    

«Я горжусь, что являюсь тренером этих ребят. Они просто фантастические. Они показали боевой дух, вместе сражались друг за друга. Это большое достижение для нас. Для меня большая честь тренировать этих ребят. Хорошая игра. У «Виллы» очень сильная команда, но мы смогли дать бой. У меня особенные ребята. Теперь немного восстановимся и будем готовиться к матчу с «Челси», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» победил «Астон Виллу» в первом полуфинале Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android