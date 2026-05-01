«Это большое достижение для нас». Витор Перейра — о победе над «Астон Виллой» в ЛЕ

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:0).

«Я горжусь, что являюсь тренером этих ребят. Они просто фантастические. Они показали боевой дух, вместе сражались друг за друга. Это большое достижение для нас. Для меня большая честь тренировать этих ребят. Хорошая игра. У «Виллы» очень сильная команда, но мы смогли дать бой. У меня особенные ребята. Теперь немного восстановимся и будем готовиться к матчу с «Челси», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).