Тренер «Шахтёра» прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» в матче ЛК
Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Кристал Пэлас» (1:3).
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 1' 1:1 Очеретько – 47' 1:2 Камада – 58' 1:3 Странн Ларсен – 84'
«Результат разочаровывает, но в игре были моменты, когда я был доволен своими игроками. У нас были шансы, и давайте не будем забывать, что мы играли против отличной команды с отличными игроками в атаке и отличным тренером. В моем словаре нет слова, чтобы сдаваться – мы сделаем все возможное во втором матче, и посмотрим, что получится», — приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.
