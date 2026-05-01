Тренер «Шахтёра» прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» в матче ЛК

Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Кристал Пэлас» (1:3).

«Результат разочаровывает, но в игре были моменты, когда я был доволен своими игроками. У нас были шансы, и давайте не будем забывать, что мы играли против отличной команды с отличными игроками в атаке и отличным тренером. В моем словаре нет слова, чтобы сдаваться – мы сделаем все возможное во втором матче, и посмотрим, что получится», — приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.