Тренер «Астон Виллы» Эмери отреагировал на поражение в матче с «Ноттингем Форест» в ЛЕ

Тренер «Астон Виллы» Эмери отреагировал на поражение в матче с «Ноттингем Форест» в ЛЕ
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Ноттингем Форест» (1:0).

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Вуд – 71'    

«Мы играем в полуфинале, а полуфинал — это всегда очень сложно. Дойти до этой стадии при такой поддержке — это фантастика, но и уровень сложности соответствующий. Побеждать в полуфиналах всегда трудно.

Конечно, мы могли выиграть, могли сыграть вничью, могли проиграть, но матч получился очень плотным. С точки зрения игры, считаю, мы действовали так, как планировали, и у нас были шансы победить. Но впереди ещё 90 минут, а возможно, и дополнительное время с серией пенальти», — приводит слова Эмери пресс-служба «Астон Виллы».

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).

