«Он — первоклассный тренер». Витор Перейра — о наставнике «Астон Виллы» Унаи Эмери

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра высоко оценил наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери после первого матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.

«Он — первоклассный тренер. Он уже давно работает в этой команде. Хорошая получилась борьба. Мне очень нравится соревноваться, поэтому я обожаю Премьер-лигу и рад возможности противостоять такому тренеру», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).