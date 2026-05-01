Эмери: я мотивирован, воодушевлён и нахожусь в хорошем балансе перед ответной игрой дома

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Ноттингем Форест».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас мы должны с оптимизмом смотреть на ту атмосферу, которую сможем создать на «Вилла Парк» вместе с нашими болельщиками, и провести матч, получая удовольствие. Нужно наслаждаться тем моментом, в котором мы находимся — полуфиналом и шансом, который у нас будет на следующей неделе. Конечно, если мы не выиграем матч, значит, мы не заслужили выйти в финал.

Я мотивирован, воодушевлён и нахожусь в хорошем балансе перед ответной игрой дома, где мы постараемся придерживаться нашего плана», — приводит слова Эмери пресс-служба «Астон Виллы».

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).

