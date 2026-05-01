Андрей Аршавин: чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды.

Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. Команда утратила шансы на чемпионство в РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 мая.