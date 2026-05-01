Видеообзор победы «Ноттингем Форест» над «Астон Виллой» в матче ЛЕ
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 встречались английские клубы «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Вуд – 71'
Единственный мяч в матче забил новозеландский нападающий «лесников» Крис Вуд, он реализовал пенальти на 71-й минуте.
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответный полуфинал между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).
