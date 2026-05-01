«Мы ещё не вылетели». Защитник «Астон Виллы» — об итогах матча с «Ноттингем Форест» в ЛЕ

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш прокомментировал первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Да, мы проиграли, но это неплохой результат. Впереди ответный матч, у нас будет много игрового времени. Неважно, каким мог быть результат — ничья или поражение. В любом случае мы должны будем побеждать на следующей неделе. Мы сохраним спокойствие и будем держаться вместе.

Всегда есть над чем работать. Здесь было непросто. У «Фореста» очень хорошие игроки, которые выступают за сборную Англии и сборные других стран. Но мы не теряем надежд. Мы ещё не вылетели. Впереди ответная игра на «Вилла Парк», нам есть за что бороться. Мы только что поговорили в раздевалке, тренер сказал, что противостояние еще далеко не закончено. Впереди домашняя игра перед нашими болельщиками», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).