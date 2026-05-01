Экс-вратарь сборной Франции: потенциал Шевалье выше, чем у Сафонова

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль сравнил голкиперов «ПСЖ» Люка Шевалье и Матвея Сафонова.

«Я думаю, он заслужил, чтобы ему доверяли и не сомневались в нём. Он завоевал своё место на поле. Изначально я отдавал предпочтение Шевалье и считаю, что его потенциал выше, чем у Сафонова. Но сейчас он заслужил свою позицию игрой, работой на тренировках и выступлениями в матчах. В важных играх он всегда был на высоте. Сегодня уже несправедливо продолжать сомневаться в нём. Он первый номер, у него есть доверие тренерского штаба, Луиса Энрике и партнёров», — приводит слова Костиль Le10sport.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 11 раз отыграл «на ноль».