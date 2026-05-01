«Всё сложилось в нашу пользу». Крис Вуд — о победе над «Астон Вилой» в ЛЕ

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:0).

«Позади только один матч. Приятно, что получили преимущество, но мы знаем, что на «Вилла Парк» нас ждет трудная игра. Они сильны на своем поле. Мы справились с задачей дома, и, надеюсь, сможем продолжить в том же духе на следующей неделе.

В кубковых матчах иногда всё решают мелочи и незначительные моменты. Согласен, команды были равны по силам. Думаю, обе команды сыграли очень хорошо, но в таких матчах даже мелкие детали могут изменить ход игры, и, к счастью, сегодня всё сложилось в нашу пользу. Я старался сохранять спокойствие — это моя задача, которую мне поручила команда», — приводит слова Вуда официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).