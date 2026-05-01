Райсу грозят санкции УЕФА после слов о судействе в матче с «Атлетико» — источник

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс может оказаться под дисциплинарным расследованием УЕФА после высказываний по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщает The Times.

Первая встреча в Мадриде завершилась со счётом 1:1: команды обменялись голами с пенальти — отличились Хулиан Альварес и Виктор Дьёкереш. Ключевой эпизод произошёл во втором тайме, когда арбитр Данни Маккели сначала назначил 11-метровый в пользу «Арсенала», но затем отменил решение после вмешательства VAR.

После игры Деклан Райс раскритиковали эпизод. По информации источника, УЕФА рассматривает возможность открытия дела, а игроку может грозить дисквалификация.

Ответная встреча команд состоится 5 мая в Лондоне.