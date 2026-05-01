Три гола – в видеообзоре матча «Брага» — «Фрайбург» в первом полуфинале Лиги Европы

Три гола – в видеообзоре матча «Брага» — «Фрайбург» в первом полуфинале Лиги Европы
«Брага» обыграла «Фрайбург» в первом полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Тыкназ – 8'     1:1 Грифо – 16'     2:1 Доржелес – 90+2'    

В составе «Браги» забивали Демир Тыкназ и Марио Доржелес, который забил победный гол на 90+2-й минуте. Единственный гол за «Фрайбург» забил Винченцо Грифо.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

На стадии 1/4 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Бетис» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «Фрайбург» по сумме двух матчей победил «Сельту» со счётом 6:1.

Самый быстрый гол ЛК, Эмери уступил из-за смешного пенальти. Жара в полуфиналах еврокубков
