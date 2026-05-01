«Мы заслужили победу». Полузащитник «Браги» Моутинью — о матче с «Фрайбургом» в ЛЕ
Полузащитник «Браги» Жоау Моутинью высказался о победе в первом матче полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (2:1).
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Тыкназ – 8' 1:1 Грифо – 16' 2:1 Доржелес – 90+2'
«Мы оставались верны тому, над чем мы работали весь этот сезон, и делали то, чего требовал тренер. Мы навязали свою игру — игру, основанную на владении мячом и контроле, создавали моменты с игры, от передачи к передаче. «Фрайбург» был очень силен физически. Мы заслужили победу за наше упорство и созданные нами моменты», — приводит слова Моутинью официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).
