«Мы заслужили победу». Полузащитник «Браги» Моутинью — о матче с «Фрайбургом» в ЛЕ

Полузащитник «Браги» Жоау Моутинью высказался о победе в первом матче полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (2:1).

«Мы оставались верны тому, над чем мы работали весь этот сезон, и делали то, чего требовал тренер. Мы навязали свою игру — игру, основанную на владении мячом и контроле, создавали моменты с игры, от передачи к передаче. «Фрайбург» был очень силен физически. Мы заслужили победу за наше упорство и созданные нами моменты», — приводит слова Моутинью официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).