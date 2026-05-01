Экс-вратарь сборной Франции: немного несправедливо сомневаться в Сафонове

Комментарии

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль поддержал российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Чувствуется, что у него есть связь с партнёрами, он хорошо вписался в раздевалку, его уважают и ценят. Есть определённая «химия» между ним, защитниками и всей командой. Это очень важно. Тяжело и даже немного несправедливо сомневаться в Сафонове, который уже доказал свою состоятельность на поле. Он заслуживает поддержки, как и вся команда «Пари Сен-Жермен» в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Что будет дальше — не знаю, но в этом сезоне он точно заслужил доверие и чтобы с него сняли все сомнения», — приводит слова Костиль Le10sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 11 раз отыграл «на ноль».

