Радимов объяснил, почему «Краснодар» может потерять очки в матче с «Акроном» в РПЛ

Радимов объяснил, почему «Краснодар» может потерять очки в матче с «Акроном» в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Краснодаром», который состоится 3 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я в нашем чемпионате любому результату не удивлюсь. Ранее «Акрон» обыграл на выезде крепкую «Балтику», которая дома долго не проигрывала. Вообще «Акрон» играет в довольно симпатичный футбол, но раньше у них было много грубых ошибок. Сейчас они, возможно, наконец‑то убрали эти ошибки. Поэтому я не могу утверждать, что «Краснодар» точно выиграет этот матч. Кроме того, «Краснодар» играет на следующий день после «Зенита». В случае победы петербуржцев над ЦСКА, краснодарцам может быть психологически тяжело», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. «Краснодар» находится на первом месте, набрав 60 очков.

