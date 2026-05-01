«Шахтёр» опубликовал заявление после поражения от «Кристал Пэлас» в Лиге конференций

Украинский «Шахтёр» выступил с заявлением после поражения от «Кристал Пэлас» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча прошла в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана и завершилась победой английского клуба со счётом 3:1.

После игры донецкий клуб опубликовал сообщение для болельщиков: «Мы никогда не сдаёмся. В Лондоне через неделю приложим максимум усилий», — говорится в заявлении «Шахтёра» на сайте клуба.

Напомним, ответная встреча состоится 7 мая в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»