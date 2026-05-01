«Шахтёр» опубликовал заявление после поражения от «Кристал Пэлас» в Лиге конференций
Поделиться
Украинский «Шахтёр» выступил с заявлением после поражения от «Кристал Пэлас» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча прошла в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана и завершилась победой английского клуба со счётом 3:1.
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 1' 1:1 Очеретько – 47' 1:2 Камада – 58' 1:3 Странн Ларсен – 84'
После игры донецкий клуб опубликовал сообщение для болельщиков: «Мы никогда не сдаёмся. В Лондоне через неделю приложим максимум усилий», — говорится в заявлении «Шахтёра» на сайте клуба.
Напомним, ответная встреча состоится 7 мая в Лондоне.
На стадии 1/4 финала соревнования «Шахтёр» по сумме двух встреч победил «АЗ Алкмар» со счётом 5:2. На аналогичном этапе состязания «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей одолел «Фиорентину» со счётом 4:2.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
06:01
-
05:51
-
05:36
-
04:54
-
04:25
-
04:23
-
03:54
-
03:45
-
03:31
-
03:16
-
03:15
-
03:00
-
02:45
-
02:14
-
02:01
-
01:54
-
01:45
-
01:43
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:42
-
00:24
-
00:22
-
00:10
-
00:07
-
00:04
- 30 апреля 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:53
-
23:44
-
23:43
-
23:37