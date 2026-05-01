Испанский журналист сообщил, кого игроки «Реала» видят новым главным тренером

В раздевалке «Реала» предпочитают видеть Юргена Клоппа новым главным тренером команды, а не Жозе Моуринью. Об этом сообщил журналист Cadena SER Гонсало Альварес в эфире El Bar de Sique.

По информации источника, футболисты мадридского клуба считают, что стиль работы Моуринью может привести к напряжённой атмосфере внутри коллектива. Отмечается, что португальский специалист известен более жёстким и конфликтным подходом, тогда как Клопп вызывает у игроков больше симпатии.

Также Альварес подчеркнул, что президент клуба Флорентино Перес понимает привлекательность кандидатуры Клоппа, однако осознаёт и медийный эффект, который может дать возвращение Моуринью.

Ранее Sky Sports сообщал, что мадридцы рассматривают вариант с приглашением нынешнего тренера «Бенфики» Моуринью, но официальных переговоров между сторонами пока не было.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком