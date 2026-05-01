Портал Goal.com назвал главного фаворита на «Золотой мяч» — 2026. Кварацхелия — в топ-10
Портал Goal.com обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.
Лидером списка стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-10 претендентов на награду по версии Goal выглядит следующим образом:
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Майкл Олисе («Бавария»).
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Луис Диас («Бавария»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Килиан Мбаппе («Реал»).
- Усман Дембеле («ПСЖ»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
- Хулиан Альварес («Атлетико»).
Также в рейтинг вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду, занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Напомним, эта престижная награда будет вручаться осенью.
