Портал Goal.com назвал главного фаворита на «Золотой мяч» — 2026. Кварацхелия — в топ-10

Портал Goal.com обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.

Лидером списка стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-10 претендентов на награду по версии Goal выглядит следующим образом:

Гарри Кейн («Бавария»). Майкл Олисе («Бавария»). Ламин Ямаль («Барселона»). Луис Диас («Бавария»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Килиан Мбаппе («Реал»). Усман Дембеле («ПСЖ»). Деклан Райс («Арсенал»). Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). Хулиан Альварес («Атлетико»).

Также в рейтинг вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду, занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Напомним, эта престижная награда будет вручаться осенью.