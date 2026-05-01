Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не сдадимся». Полузащитник «Шахтёра» — о противостоянии с «Кристал Пэлас» в ЛК

«Мы не сдадимся». Полузащитник «Шахтёра» — о противостоянии с «Кристал Пэлас» в ЛК
Комментарии

Полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026 с «Кристал Пэлас» (1:3).

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 1'     1:1 Очеретько – 47'     1:2 Камада – 58'     1:3 Странн Ларсен – 84'    

«Мы с самого начала знали, что это будет трудный матч. Мы к этому готовились, но это всё равно случилось. Возможно, в начале мы были недостаточно сосредоточены. Но быстрые голы случаются. Нужно просто смириться с этим и двигаться дальше.

Теперь нас ждёт «эль класико» в чемпионате — в воскресенье игра против киевского «Динамо». У нас есть неделя, чтобы улучшить свою игру перед матчем в Лондоне.

Мы не сдадимся. У нас были хорошие моменты; нам нужно улучшить некоторые детали и вселить надежду в наши сердца. Если нам это удастся, у нас появятся шансы. Ничего ещё не закончено», — приводит слова Марлона официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android