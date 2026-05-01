«Мы не сдадимся». Полузащитник «Шахтёра» — о противостоянии с «Кристал Пэлас» в ЛК

Полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026 с «Кристал Пэлас» (1:3).

«Мы с самого начала знали, что это будет трудный матч. Мы к этому готовились, но это всё равно случилось. Возможно, в начале мы были недостаточно сосредоточены. Но быстрые голы случаются. Нужно просто смириться с этим и двигаться дальше.

Теперь нас ждёт «эль класико» в чемпионате — в воскресенье игра против киевского «Динамо». У нас есть неделя, чтобы улучшить свою игру перед матчем в Лондоне.

Мы не сдадимся. У нас были хорошие моменты; нам нужно улучшить некоторые детали и вселить надежду в наши сердца. Если нам это удастся, у нас появятся шансы. Ничего ещё не закончено», — приводит слова Марлона официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.