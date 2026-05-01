«Побить рекорд — это здорово». Сарр — о своём голе — самом быстром в истории ЛК

Вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр прокомментировал свой гол в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026 с украинским «Шахтёром» (3:1).

«Не помню, чтобы забивал гол так быстро. Побить рекорд — это здорово, но это всего лишь приятное дополнение. На первом месте команда, и мы действительно показали себя с лучшей стороны», — приводит слова Сарра официальный сайт УЕФА.

Сарр отличился на 21-й секунде в матче с «Шахтёром», тем самым став автором самого быстрого гола в истории Лиги конференций.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.