Кёртис Джонс может покинуть летом «Ливерпуль» и перейти в «Интер» — Романо

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс может покинуть мерсисайдский клуб этим летом, так как переговоры о новом контракте приостановились несколько месяцев назад. Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, миланский «Интер» заинтересован в нём с января и по-прежнему готов к переговорам, всё будет зависеть от стоимости футболиста. Клубы АПЛ также следят за ситуацией.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «красными» рассчитано до лета 2027 года.

Джонс является воспитанником мерсисайдцев. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.