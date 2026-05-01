Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
На конгрессе ФИФА произошёл конфликт после попытки Инфантино примирить Израиль и Палестину

На конгрессе ФИФА произошёл конфликт после попытки Инфантино примирить Израиль и Палестину
На конгрессе FIFA произошёл инцидент с участием главы организации Джанни Инфантино, представителей Палестины и Израиля.

Во время мероприятия Инфантино попытался организовать символическое примирение сторон и призвал глав футбольных федераций пожать друг другу руки. Однако президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отказался от этого жеста и покинул сцену, заявив: «Мы страдаем».

Позже Раджуб отметил, что не намерен пожимать руку представителю «фашистского правительства, совершающего геноцид».

Также глава палестинской стороны сообщил, что федерация обратилась в CAS в связи с решением не отстранять сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований.

