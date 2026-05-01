Расписание матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Расписание матчей 32-го тура Первой лиги по футболу сезона-2025/2026

Сегодня, 1 мая, матчем «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома стартует 32-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура Первой лиги (время московское):

1 мая, пятница:

14:30. «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома.

2 мая, суббота:

15:00. «Челябинск» – «Нефтехимик»;
16:00. «Черноморец» – «Родина»;

3 мая, воскресенье:

10:00. «СКА-Хабаровск» – «Уфа»;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Сокол»;
18:00. «Чайка» – «Торпедо» Москва;
18:00. «Факел» – «Енисей».

4 мая, понедельник:

17:00. «Урал» – «Шинник»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Ротор».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 61 очко за 31 матч.

