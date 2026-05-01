Расписание матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 1 мая, матчем «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома стартует 32-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Первой лиги (время московское):
1 мая, пятница:
14:30. «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома.
2 мая, суббота:
15:00. «Челябинск» – «Нефтехимик»;
16:00. «Черноморец» – «Родина»;
3 мая, воскресенье:
10:00. «СКА-Хабаровск» – «Уфа»;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Сокол»;
18:00. «Чайка» – «Торпедо» Москва;
18:00. «Факел» – «Енисей».
4 мая, понедельник:
17:00. «Урал» – «Шинник»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Ротор».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 61 очко за 31 матч.