Расписание матчей 35-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу 21 апреля 2026

Сегодня, 1 мая, матчем «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли» стартует 35-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 35-го тура АПЛ (время московское):

1 мая, пятница:

22:00. «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли»

2 мая, суббота:

17:00. «Брентфорд» – «Вест Хэм Юнайтед»;
17:00. «Вулверхэмптон» – «Сандерленд»;
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Арсенал» – «Фулхэм».

3 мая, воскресенье:

16:00. «Борнмут» – «Кристал Пэлас»;
17:30. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»;
21:00. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур».

4 мая, понедельник:

17:00. «Челси» – «Ноттингем Форест»;
22:00. «Эвертон» – «Манчестер Сити».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 73 очка за 34 матча.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ, плей-офф НБА и возвращение Формулы-1
Топ-события пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ, плей-офф НБА и возвращение Формулы-1
