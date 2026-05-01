Расписание матчей 35-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 мая, матчем «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли» стартует 35-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 35-го тура АПЛ (время московское):
1 мая, пятница:
22:00. «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли»
2 мая, суббота:
17:00. «Брентфорд» – «Вест Хэм Юнайтед»;
17:00. «Вулверхэмптон» – «Сандерленд»;
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Арсенал» – «Фулхэм».
3 мая, воскресенье:
16:00. «Борнмут» – «Кристал Пэлас»;
17:30. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»;
21:00. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур».
4 мая, понедельник:
17:00. «Челси» – «Ноттингем Форест»;
22:00. «Эвертон» – «Манчестер Сити».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 73 очка за 34 матча.