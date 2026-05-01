Расписание матчей 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026
Сегодня, 1 мая, стартует 28-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):
1 мая (пятница)
- 17:00. «Крылья Советов» — «Спартак»
- 19:30. «Локомотив» — «Динамо»
2 мая (суббота)
- 14:00. «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
- 16:30. «Балтика» — «Рубин»
- 19:00. ЦСКА — «Зенит»
3 мая (воскресенье)
- 14:30. «Сочи» — «Оренбург»
- 17:00. «Акрон» — «Краснодар»
- 19:30. «Ахмат» — «Пари НН»
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (60 очков), второе — «Зенит» (59). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49).
