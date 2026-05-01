Расписание матчей 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026, календарь РПЛ

Сегодня, 1 мая, стартует 28-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

1 мая (пятница)

  • 17:00. «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 19:30. «Локомотив» — «Динамо»

2 мая (суббота)

  • 14:00. «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
  • 16:30. «Балтика» — «Рубин»
  • 19:00. ЦСКА — «Зенит»

3 мая (воскресенье)

  • 14:30. «Сочи» — «Оренбург»
  • 17:00. «Акрон» — «Краснодар»
  • 19:30. «Ахмат» — «Пари НН»

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (60 очков), второе — «Зенит» (59). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49).

