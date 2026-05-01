Расписание матчей 35-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 мая, матчем «Пиза» — «Лечче» стартует 35-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 35-го тура Серии А (время московское):
1 мая, пятница:
21:45. «Пиза» – «Лечче».
2 мая, суббота:
16:00. «Удинезе» – «Торино»;
19:00. «Комо» – «Наполи»;
21:45. «Аталанта» – «Дженоа».
3 мая, воскресенье:
13:30. «Болонья» – «Кальяри»;
16:00. «Сассуоло» – «Милан»;
19:00. «Ювентус» – «Верона»;
21:45. «Интер» Милан – «Парма».
4 мая, понедельник:
19:30. «Кремонезе» – «Лацио»;
21:45. «Рома» – «Фиорентина».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 79 очков за 34 матча.