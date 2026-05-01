Расписание матчей 35-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 мая, матчем «Пиза» — «Лечче» стартует 35-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 35-го тура Серии А (время московское):

1 мая, пятница:

21:45. «Пиза» – «Лечче».

2 мая, суббота:

16:00. «Удинезе» – «Торино»;

19:00. «Комо» – «Наполи»;

21:45. «Аталанта» – «Дженоа».

3 мая, воскресенье:

13:30. «Болонья» – «Кальяри»;

16:00. «Сассуоло» – «Милан»;

19:00. «Ювентус» – «Верона»;

21:45. «Интер» Милан – «Парма».

4 мая, понедельник:

19:30. «Кремонезе» – «Лацио»;

21:45. «Рома» – «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 79 очков за 34 матча.