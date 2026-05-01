Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 35-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 1 мая, матчем «Пиза» — «Лечче» стартует 35-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 35-го тура Серии А (время московское):

1 мая, пятница:

21:45. «Пиза» – «Лечче».

2 мая, суббота:

16:00. «Удинезе» – «Торино»;
19:00. «Комо» – «Наполи»;
21:45. «Аталанта» – «Дженоа».

3 мая, воскресенье:

13:30. «Болонья» – «Кальяри»;
16:00. «Сассуоло» – «Милан»;
19:00. «Ювентус» – «Верона»;
21:45. «Интер» Милан – «Парма».

4 мая, понедельник:

19:30. «Кремонезе» – «Лацио»;
21:45. «Рома» – «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 79 очков за 34 матча.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android