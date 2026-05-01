Расписание матчей 34-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 мая, матчем «Жирона» — «Мальорка» стартует 34-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 34-го тура чемпионата Испании (время московское):

1 мая, пятница:

22:00. «Жирона» – «Мальорка».

2 мая, суббота:

15:00. «Вильярреал» – «Леванте»;
17:15. «Валенсия» – «Атлетико» Мадрид;
19:30. «Алавес» – «Атлетик» Бильбао;
22:00. «Осасуна» – «Барселона».

3 мая, воскресенье:

15:00. «Сельта» – «Эльче»;
17:15. «Хетафе» – «Райо Вальекано»;
19:30. «Бетис» – «Овьедо»;
22:00. «Эспаньол» – «Реал» Мадрид.

4 мая, понедельник:

22:00. «Севилья» – «Реал Сосьедад».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 85 очков за 33 матча.

