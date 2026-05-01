Видеообзор матча 1/2 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» — «Страсбург»

Видеообзор матча 1/2 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» — «Страсбург»
Накануне состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между испанским «Райо Вальекано» и французским «Страсбургом». Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Донатас Румшас (Паланга, Литва). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Страсбург
Страсбург, Франция
1:0 Журавски – 54'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче был открыт на 54-й минуте. С передачи испанца Иси Паласона отличился нападающий Алешандре Журавски.

Ответная игра между «Страсбургом» и «Райо Вальекано» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Шахтёр» — «Кристал Пэлас».

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2025/2026
