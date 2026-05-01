«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (60).