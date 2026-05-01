В «Динамо» Мх опровергли информацию об интересе к игроку «Карабаха» Джафаргулиеву

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию в СМИ об интересе дагестанского клуба к футболисту «Карабаха» Эльвину Джафаргулиеву. Ранее появились слухи, что «Динамо» контактировал с представителями игрока, однако он наотрез отказался переезжать в Россию. Однако Газизов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Это неправда, никаких контактов по этому футболисту не было», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Махачкалинское «Динамо» идёт на 14-м месте в РПЛ, набрав 24 очка за 27 матчей чемпионата.