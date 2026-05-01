«Ответ очень прост». Орлов ответил на сравнение тренерского уровня Мусаева и Семака

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на сравнение тренерского уровня Мурада Мусаева из «Краснодара» и Сергея Семака из «Зенита». Он считает, что лучшим можно будет назвать того тренера, который станет чемпионом России в текущем сезоне.

— Насколько высок тренерский уровень Мурада Мусаева? Можно ли его сопоставить с тренерским уровнем Семака?

— Вот кто станет чемпионом, тот будет и выше. Ответ очень прост, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, за три тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на одно очко.