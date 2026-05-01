«Барселона» презентовала особую форму на матч с «Реалом»

Каталонская «Барселона» сыграет в ближайшем матче с «Реалом» в обновлённой форме. Так, на футболке сине-гранатовых будет изображён логотип американской певицы и актрисы Оливии Родриго, которая известна широкой публике хитами Drivers License, Vampire и Good 4 U.

Логотип Оливии Родриго будет размещён на форме «Барселоны» в рамках партнёрства клуба с титульным спонсором Spotify. Каталонцы традиционно заменяют стандартный логотип стримингового сервиса на специальную эмблему артиста в матчах с мадридским «Реалом». Ранее на форме «Барселоны» красовались логотипы таких известных исполнителей, как Drake, Rosalía, The Rolling Stones и Karol G.

Напомним, матч «Барселоны» и «Реала» состоится 10 мая 2026 года.