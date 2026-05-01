Бубнов отреагировал на слова Станислава Агкацева о «Баварии»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на заявление голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, что он не нужен «Баварии». Вратарь сообщил это, отвечая на вопрос журналиста о возможном переходе в мюнхенский клуб.

«Агкацев немного поскромничал. В каком плане… Сказав, что ему там делать нечего. А что Сафонову было делать [в «ПСЖ»], когда он пошёл при Доннарумме? Он же тоже сидел. Если бы Доннарумма не ушёл, он до сих пор бы сидел. Но Доннарумма молодой. А Нойер… Ещё сезон — и всё. Он закончит. Поэтому, Стас, если тебя в конце сезона позовут, иди и не думай даже. Потому что ты не хуже Сафонова. Физические данные у тебя даже лучше в каком-то смысле. И возможностей у тебя будет очень много», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».