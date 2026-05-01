«Спартак» Кострома не будет претендовать на выход в РПЛ в этом сезоне

Президент костромского «Спартака» Юрий Филаков заявил, что клуб не будет претендовать на выход в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона Лиги Pari. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 48 очков.

«Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона. Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там», — сказал Филаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

