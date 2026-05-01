Орлов: Мурад Мусаев — очень милый человек, блестяще разбирающийся в футболе

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве. Он дал этому специалисту положительную оценку.

«Я однажды позвонил Мусаеву, и мы с ним долго, минут 30, разговаривали. Очень милый человек, блестяще разбирающийся в футболе. И видно, что он обучаемый — это самое главное. Он без всякого фанфаронства. И Семак, кстати, то же самое. У него нет вот этого, что есть у Карпина, например», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, за три тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на одно очко.

