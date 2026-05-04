Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 4-10 мая

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 4 по 10 мая.

  • 4 мая, понедельник, 16:35 — велоспорт: UCI Мировой тур. Женская «Вуэльта Испании», второй этап.
  • 5 мая, вторник, 16:35 — велоспорт: UCI Мировой тур. Женская «Вуэльта Испании», третий этап.
  • 5 мая, вторник, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль».
  • 6 мая, среда, 16:35 — велоспорт: UCI Мировой тур. Женская «Вуэльта Испании», четвёртый этап.
  • 7 мая, четверг, 16:35 — велоспорт: UCI Мировой тур. Женская «Вуэльта Испании», пятый этап.
  • 7 мая, четверг, 22:00 — футбол: Лига конференций, полуфинал, «Страсбург» — «Райо Вальекано».
  • 8 мая, пятница, 13:40 — велоспорт: «Джиро д’Италия», первый этап.
  • 8 мая, пятница, 19:00 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Падерборн 07» — «Карлсруэ».
  • 8 мая, пятница, 21:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ланс» — «Нант».
  • 9 мая, суббота, 14:00 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Бохум» — «Ганновер-96».
  • 9 мая, суббота, 16:30 — футбол: Бундеслига (Германия), мультикаст матчей 33-го тура.
  • 9 мая, суббота, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Вольфсбург» — «Бавария».
  • 10 мая, воскресенье, 14:30 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Фортуна» — «Эльверсберг».
  • 10 мая, воскресенье, 18:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Кёльн» — «Хайденхайм».
  • 10 мая, воскресенье, 22:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Монако» — «Лилль».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

