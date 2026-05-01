Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пятибратов объяснил, из-за чего ухудшились результаты «Локомотива»

Дмитрий Пятибратов объяснил, из-за чего ухудшились результаты «Локомотива»
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался об игре и результатах московского «Локомотива» после возобновления сезона Мир РПЛ. По словам специалиста, причиной не самых удачных выступлений красно-зелёных весной является короткая скамейка. После 27 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

«По дистанции «Локомотив» начал проседать, потому что у них очень короткая скамейка запасных. В конце чемпионата им многих не удаётся заменить. Если вместо Бакаева выходит Салтыков, то мы видим, что команда в качестве проседает. Но «Локомотив», уступая по составу «Зениту» и «Краснодару», находится на достаточно высокой для себя позиции», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Евгений Кукуляк рассудит московское дерби «Локомотив» — «Динамо» в 28-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android