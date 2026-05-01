Дмитрий Пятибратов объяснил, из-за чего ухудшились результаты «Локомотива»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался об игре и результатах московского «Локомотива» после возобновления сезона Мир РПЛ. По словам специалиста, причиной не самых удачных выступлений красно-зелёных весной является короткая скамейка. После 27 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

«По дистанции «Локомотив» начал проседать, потому что у них очень короткая скамейка запасных. В конце чемпионата им многих не удаётся заменить. Если вместо Бакаева выходит Салтыков, то мы видим, что команда в качестве проседает. Но «Локомотив», уступая по составу «Зениту» и «Краснодару», находится на достаточно высокой для себя позиции», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».