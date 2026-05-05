Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 5 мая

5 мая состоится один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 мая (время московское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «Атлетико» Мадрид (Испания).

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:1. Игра прошла в Мадриде.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

5 фактов о Лиге чемпионов: