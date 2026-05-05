«Арсенал» — «Атлетико» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

