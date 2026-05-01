Ари — об РПЛ: как говорят, пусть выиграет любая другая команда, но не «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После 27 туров первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», который опережает идущий следом «Зенит» на одно очко.

– «Краснодар» в прошлом сезоне впервые стал чемпионом, что Сергей Николаевич чувствовал в этот момент?

– В Москве мои друзья, тренер Олег Кононов, персонал и футболисты «Торпедо», люди, которые говорят о футболе, считали, что 90% страны смотрели последнюю игру и болели за «Краснодар». Потому что это не просто «Краснодар», а ещё и его президент, он молодец. Город и команда долго ждали этот трофей и стали чемпионами. То, какие результаты у «Краснодара», как команда идёт, как хорошо играет, какие хорошие трансферы сделали, это топ.

– Смогут взять второе чемпионство подряд?

– Я видел таблицу, расписание игр, будет тяжело. Но когда у команды есть уверенность, опыт, было чемпионство – это важный фактор. На 98% оцениваю шансы «Краснодара» на второе чемпионство подряд. Премьер-Лига – это всегда топ. И, как говорят, лучше пусть выиграет любая другая команда, но не «Зенит». Много раз слышал такое, — приводит слова Ари Metaratings.