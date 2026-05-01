Мор спрогнозировал точный счёт в матче «Локомотив» — «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«У динамовцев есть качества в атаке, футболисты очень хорошие. Когда они включают скорость и ловят этот игровой ритм, то остановить их очень сложно. И думаю, что «Локомотиву», при всём его большом желании, это не удастся. «Локомотив», играя дома, конечно, один забьёт, но «Динамо» забьёт больше. Мой прогноз — 3:1 в пользу «Динамо», — сказал Эдуард Мор в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».