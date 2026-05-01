«Локомотив» — «Динамо»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Локомотива» и «Динамо»:

4.10.2025. РПЛ. «Динамо» — «Локомотив» — 3:5;

15.03.2025. РПЛ. «Локомотив» — «Динамо» — 2:1;

28.11.2024. Кубок России. «Локомотив» — «Динамо» — 0:1 (3:4 пен.);

5.11.2024. Кубок России. «Динамо» — «Локомотив» — 1:2;

27.07.2024. РПЛ. «Динамо» — «Локомотив» — 3:1.

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (60).