Оливер Кан ответил, может ли Юрген Клопп возглавить «Реал»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о том, может ли экс-тренер «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавить «Реал» Мадрид. Ранее сообщалось, что «сливочные» заинтересованы в немецком специалисте, который сейчас работает руководителем футбольных операций в компании Red Bull.

«Юрген – это тот, кто любит развивать и строить. Он работает, руководствуясь определённой системой. «Реал» – это иное. «Реал» – это отдельные личности, суперзвёзды, которые категорически отказываются подчиняться какой-либо навязанной концепции. Мы видели это на примере Хаби Алонсо. Речь о том, обладает ли тренер уважением, умеет ли он находить общий язык с игроками, может ли он работать со звёздами и убедить их в необходимости той системы, которую он намерен использовать», – приводит слова Кана Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Фабрицио Романо раскрыл, от чего зависит возможное назначение Клоппа или Моуринью в «Реал»
