Орлов: в «Зените» сейчас нет центрального нападающего

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о линии нападения санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что в составе сине-бело-голубых сейчас нет достойного центрфорварда.

«Я считаю, что в «Зените» сейчас нет центрального нападающего. Достойного такой команды. Забивные люди — это очень важно», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в обойме «Зенита» есть два центральных нападающих — Александр Соболев и Джон Дуран (в аренде).

Напомним, за три тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на одно очко.