Бубнов: в ответной игре «Бавария» может собраться и затоптать «ПСЖ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4). Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

«Ты уверен, что «Пари Сен-Жермен» пройдёт «Баварию»? Нет? И я не уверен. Больше того, они там так могут собраться, что принципиально могут «ПСЖ» затоптать. И всё», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» (5:0).