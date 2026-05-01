Муми Нгамалё раскрыл подробности разногласий с Валерием Карпиным

Атакующий полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё раскрыл подробности разногласий с бывшим тренером команды Валерием Карпиным. По словам камерунца, его отношения с тренером не сложились с самого начала сотрудничества.

— Когда с Карпиным всё пошло не так?

— С самого начала. Заметил, что у него было своё видение того, что я за футболист и как я играю.

— Что он тебе говорил?

— Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?

— Об уходе думал?

— Да. Потому что карьера футболиста короткая.

— Карпин публично говорил, что ты опаздывал на тренировки и теорию. Так и было?

— Обсуждали с ним это. На теорию я опаздывал, да — за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений.

— Может, были какие-то нефутбольные причины?

— Всё точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так — пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.

— Что другие игроки думали об этой ситуации?

— Ребята не понимали, почему я не играл. Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории. Хотел, чтобы они делали всё возможное, чтобы команда побеждала, — приводит слова Нгамалё Sport24.