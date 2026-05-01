Объявлен новый фаворит на пост главного тренера «Реала» — Onda Cero

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман стал новым фаворитом на пост наставника мадридского «Реала», об этом сообщает издание Onda Cero.

По данным источника, ранее основным претендентом на тренерский мостик «Реала» был Жозе Моуринью. Однако сейчас именно кандидатура Нагельсмана получает наибольшую поддержку в руководстве «Королевского клуба». Боссы «сливочных» считают, что его стиль идеально подойдёт под нынешний состав и задачи команды.

Отмечается, что сам Нагельсман положительно смотрит на перспективу работы в «Реале». Однако он будет готов покинуть сборную Германии только после чемпионата мира — 2026.