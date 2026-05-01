Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» Ари рассказал стереотип о России, который ему приходится опровергать в разговорах с бразильскими друзьями.

– Ты долго прожил в Москве, Краснодаре. Расскажи cамый нелепый стереотип о России, который тебе до сих пор приходится опровергать в разговорах с бразильскими друзьями?

– Водка. В Бразилии все говорили, что в России любят только водку. Я жил в России почти 20 лет, и все любят водку, это факт, — приводит слова Ари Metaratings.

Отметим, что в составе «Локомотива» Ари выигрывал чемпионат России и Кубок страны. Вместе с «Краснодаром» нападающий становился бронзовым призёром Мир РПЛ.