Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис: жаль «Тоттенхэм», это команда с историей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о кризисной ситуации в лондонском «Тоттенхэме». «Шпоры» идут в зоне вылета турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда занимает 18-е место и рискует вылететь в Чемпионшип.

«Тоттенхэм» — команда с такой историей, с прекрасным новым стадионом, хорошим финансированием… Не знаю, что случилось, что теперь они рискуют вылететь из АПЛ. Но их жаль. Они ведут борьбу за выживание с «Вест Хэмом» — за них тоже будет грустно. Но одна из этих команд уж точно покинет АПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.